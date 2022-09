Sardar Azmoun Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Bundesliga Bayer mit Azmoun nach München: „Unterstützen ihn“ Von dpa | 29.09.2022, 12:08 Uhr

Der iranische Fußball-Nationalspieler Sardar Azmoun ist nach seiner scharfen Kritik an das Regime in seinem Heimatland nach Leverkusen zurückgekehrt und steht im Aufgebot für die Bundesligapartie beim FC Bayern München am Freitag (20.30/DAZN). Dies bestätigte Bayer-Trainer Gerardo Seoane.