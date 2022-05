ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin Bundesliga Baumgart warnt vor Wolfsburg und mahnt: Nicht nachlassen Von dpa | 05.05.2022, 14:50 Uhr

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will sich nicht mit der bevorstehenden Qualifikation für die Conference League zufrieden geben. „Wir haben am Wochenende nach dem Spiel vielleicht die Möglichkeit, etwas klar gemacht zu haben. Aber es geht dann immer noch weiter“, sagte Baumgart am Donnerstag.