Michael Ballack hat Joshua Kimmich als Weltklassespieler bezeichnet - allerdings nur auf der Position als Rechtsverteidiger. „Dass er beide Positionen spielen kann, hat er bewiesen. Weltklasse ist er für mich aber nur als Rechtsverteidiger, da ist er groß geworden mit der Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Im Zentrum will er manchmal zu viel, das macht die Mannschaft mitunter anfällig“, sagte der ehemalige Vize-Weltmeister dem „Kicker“.



Kimmich war im letzten Länderspiel unter Hansi Flick als Bundestrainer erstmals seit langer Zeit wieder als Rechtsverteidiger aufgestellt worden. Beim FC Bayern München spielt er unter Thomas Tuchel wie zuvor lange auch in der DFB-Auswahl im defensiven Mittelfeld. Tuchel hat aber in den vergangenen Wochen mehrfach geäußert, dass Kimmich nicht die ideale Besetzung für die Position sei. Beim 2:1 gegen Frankreich mit Rudi Völler als Interimscoach kam Kimmich wegen einer Verletzung nicht zum Einsatz. Kimmich selbst sieht sich am besten im zentralen Mittelfeld aufgestellt.