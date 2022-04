Rachid Azzouzi FOTO: Daniel Karmann Trainerfrage Azzouzi: Keine Nachricht von Leitl zu möglichem Abgang Von dpa | 05.04.2022, 12:51 Uhr | Update vor 28 Min.

Die SpVgg Greuther Fürth will sich an Spekulationen über einen angeblichen vorzeitigen Abschied von Aufstiegstrainer Stefan Leitl nicht beteiligen. „Stefan Leitl hat uns bislang nicht mitgeteilt, dass er den Verein verlassen wird. Ansonsten beteiligen wir uns an Gerüchten nicht und kommentieren diese auch nicht“, sagte der Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf Anfrage.