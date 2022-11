Mohammed bin Abdulrahman Al Thani Foto: Anjum Naveed/AP/dpa up-down up-down Fußball-WM Außenminister: Kritik an Katar arrogant und rassistisch Von dpa | 07.11.2022, 11:27 Uhr

Kurz vor der Fußball-WM in Katar hält die Kritik am Turnier-Gastgeber an. Der Außenminister des Emirats verurteilt die Töne aus Europa als arrogant und rassistisch.