Conference League Ausschreitungen: Anpfiff von Kölns Spiel in Nizza verschoben Von dpa | 08.09.2022, 18:57 Uhr

Am Mittag vor dem Europacup-Spiel in Nizza feiern die Kölner Fans noch friedlich in der Innenstadt. Am Abend sorgen dann einige wenige von ihnen für schlimme Ausschreitungen.