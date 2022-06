ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch 3. Liga Aufsteiger Oldenburg weicht in HDI-Arena in Hannover aus Von dpa | 07.06.2022, 17:37 Uhr

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga wird der VfB Oldenburg vorerst bis zum Erfüllen aller nötigen Auflagen in die HDI-Arena des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ausweichen. Das teilte der Verein am Dienstag auf seiner Webseite mit. „Wir sind sehr froh, dass wir eine Lösung gefunden haben. Jetzt werden wir aber hart dafür arbeiten, Drittligafußball in Oldenburg möglich zu machen“, wurde Geschäftsführer Michael Weinberg zitiert.