Frank Witter, Aufsichtsrats-Chef vom VfL Wolfsburg Von dpa | 20.05.2022, 21:52 Uhr

Aufsichtsrats-Chef Frank Witter vom VfL Wolfsburg hat sich nach der Kritik der vergangenen Tage vor Sportchef Jörg Schmadtke gestellt. „Wir haben beim VfL Wolfsburg in den letzten vier Jahren unter der sportlichen Führung von Jörg Schmadtke eine Geschlossenheit wiedererlangt, die uns - sportlich und auch als Verein - sehr gut getan hat“, wird der ehemalige Finanzvorstand des Volkswagen-Konzerns am Freitagabend in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten zitiert. Man lasse sich nicht auseinanderdividieren“.