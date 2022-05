ARCHIV - Fans jubeln im Stadion. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Thissen Sicherheitsgründe Aue verkauft vorerst keine Karten an Werder-Fans Von dpa | 03.05.2022, 15:20 Uhr

Fußball-Zweitligist verkauft für sein letztes Heimspiel der Saison vorerst keine Karten an Gästefans des SV Werder Bremen. Der bereits als Absteiger feststehende Club begründete diesen Schritt am Dienstag mit Sicherheitsbedenken. Tickets gebe es nur für Mitglieder, registrierte Aue-Fans und Abo-Karten-Inhaber. In der Begegnung am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht es für Werder noch um den Aufstieg in die Bundesliga. Vor dem 33. Spieltag ist Bremen punktgleich mit dem Tabellenzweiten Darmstadt Dritter.