Per Mertesacker Foto: Matt Dunham/AP/dpa Ex-Nationalspieler Arsenal-Nachwuchsleiter Mertesacker ist hungrig auf Titel Von dpa | 24.04.2023, 15:28 Uhr

Als Spieler holte Per Mertesacker mit dem FC Arsenal zweimal den FA Cup. Als Nachwuchsleiter der Gunners will er den Club in eine erfolgreiche Zukunft führen - und endlich die Meisterschaft gewinnen.