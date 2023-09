Weltmeister Argentinien empfängt in seinem Auftaktspiel in der Nacht auf Freitag Ecuador. Zudem trifft Paraguay auf Peru und Venezuela gastiert in Kolumbien. Zum ersten Mal in der Geschichte werden 48 Nationen an der Endrunde teilnehmen. Das Finale findet am 19. Juli 2026 statt.



Die deutsche Auswahl wird im März 2025 in die Gruppenphase starten. Die Kontrahenten stehen bislang nicht fest. Gespielt wird in Vierer- und Fünfergruppen. Auf die europäischen Mannschaften warten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel gegen ihre Gruppengegner. Die zwölf Gruppenzweiten sowie die vier am bestplatzierten Gruppensieger der UEFA Nations League 2024/25, die in der WM-Qualifikation nicht auf den ersten beiden Plätzen ihrer Gruppe liegen, bestreiten im März 2026 ein kontinentales Playoff-Turnier, bei dem sich noch einmal vier Teams qualifizieren können.



16 Mannschaften aus Europa

Insgesamt werden somit 16 Mannschaften aus Europa dabei sein - keine andere Konföderation stellt mehr Teilnehmer. Die drei Gastgeberländer haben automatisch einen Startplatz sicher. Die letzten beiden Tickets werden bei einem interkontinentalen Playoff-Turnier im März 2026 vergeben, wie der Weltverband FIFA mitteilte.