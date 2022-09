FCM-Coach Stefan Lau wartet mit seinem Team immer noch auf den ersten Punktgewinn. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Fußball-Oberliga NOFV-Nord Darum ist die Lage beim FCM und Dynamo Schwerin so angespannt Von Hans-Georg Taken | 20.09.2022, 12:06 Uhr

Innerhalb weniger Wochen haben die Fußballer des 1. FC Frankfurt Schwerin lieben gelernt. Nicht, weil die Stadt der Seen und Wälder so pittoresk ist, sondern weil es hier derzeit so einfach ist, das zu tun, was ein Fußballteam eben so gerne tut: Spiele zu gewinnen.