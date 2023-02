Gericht Foto: D.Zorrakino/Pool/EUROPA PRESS/dpa up-down up-down Primera Division Alves bleibt wegen Vorwurfs der Vergewaltigung in Haft Von dpa | 21.02.2023, 12:25 Uhr

Der brasilianische Fußballprofi Dani Alves muss in Spanien wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in Untersuchungshaft bleiben. Das teilte das zuständige Gericht in Barcelona mit.