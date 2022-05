ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Nationaltorhüterin Almuth Schult: US-Liga für Torhüterinnen interessant Von dpa | 14.05.2022, 04:00 Uhr

Nationaltorhüterin Almuth Schult hat über die Vorzüge ihres zukünftigen Vereins Angel City in der amerikanischen Fußball-Frauenliga geschwärmt. „Die NWSL ist eine sehr ausgeglichene Liga, was besonders für eine Torhüterin interessant ist. Man bekommt einfach mehr zu tun“, sagte die 31-Jährige Spielerin des VfL Wolfsburg vor ihrem letzten Heimspiel in einem Club-Interview.