Bundesliga „Alles vermissen lassen": Bochumer nach Fehlstart bedient Von dpa | 20.08.2023, 05:23 Uhr

Der VfL Bochum setzt den Saisonstart komplett in den Sand. Trainer und Spieler zeigen sich nach dem 0:5 in Stuttgart selbstkritisch. Auch der nächste Gegner hat es in sich.