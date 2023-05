Alexandra Popp Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Frauen-Bundesliga Alexandra Popp holt erstmals Torjägerkanone Von dpa | 28.05.2023, 16:25 Uhr

Alexandra Popp hat erstmals in ihrer langen Karriere die Torjägerkanone gewonnen. Die 32-Jährige blieb zwar dieses Jahr mit dem VfL Wolfsburg ohne Meistertitel in der Bundesliga, steht aber nach dem letzten Spieltag mit 16 Treffern an der Spitze der Torjägerinnenliste.