Josha Vagnoman (li.) vom Hamburger SV im Kampf um den Ball mit Nico Neidhart (r.)von Hansa Rostock. 2. Bundesliga Abwehrspieler Vagnoman will HSV verlassen Von dpa | 25.05.2022, 11:10 Uhr

Beim Hamburger SV deutet sich der Abgang von Abwehrspieler Josha Vagnoman an. Nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga habe sich der 21 Jahre alte Außenverteidiger zu einem Wechsel entschieden, berichtete die „Bild“-Zeitung (Mittwoch). Vagnoman wolle künftig erstklassig spielen, heißt es. HSV-Sportdirektor Michael Mutzel sei informiert. Die Ablösesumme für den bis Sommer 2024 an den HSV gebundenen U21-Nationalspieler soll bei rund acht Millionen Euro liegen.