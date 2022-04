ARCHIV - Ein Spielball landet im Tor. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Tom Weller 2. Bundesliga Abwehrnot vor Spitzenspiel: Werder vs Schalke auch ohne Groß Von dpa | 23.04.2022, 04:33 Uhr

Nach Ömer Toprak und Milos Veljkovic muss Werder Bremen im Zweitliga-Spitzenspiel beim FC Schalke 04 noch einen dritten wichtigen Abwehrspieler ersetzen. Bei Christian Groß liegt nach Angaben des Vereins ein positiver Corona-Schnelltest vor. Das Ergebnis eines PCR-Tests wird bis zum Anpfiff am Samstag (13.30 Uhr/Sky) nicht mehr rechtzeitig eintreffen, Groß reiste deshalb am Freitag nicht mit der Mannschaft nach Gelsenkirchen. Wegen Erkältungssymptomen fehlte der 33 Jahre alte Defensiv-Allrounder bereits am Mittwoch und Donnerstag beim Training.