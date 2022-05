ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uwe Anspach Saisonfinale Abschiede bei St. Pauli, Holstein will Neunter bleiben Von dpa | 15.05.2022, 07:03 Uhr

Der FC St. Pauli und Holstein Kiel wollen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mit einem guten Gefühl in die Sommerpause der 2. Fußball-Bundesliga gehen. Trotz des verpassten Aufstiegs peilt der Kiezclub mit seinen Fans in dem mit 29 546 Zuschauern erneut ausverkauften Millerntorstadion noch einmal Partystimmung an. Ein Sieg gegen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf würde dazu passen.