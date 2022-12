Spielabbruch Foto: Will Murray/AAP/dpa up-down up-down Australische A-League Abbruch nach Fan-Randale in Melbourne: Torhüter verletzt Von dpa | 17.12.2022, 12:27 Uhr

In Australien kommt es zu hässlichen Szenen beim Fußball-Derby in Melbourne. Wütende Fans stürmen den Rasen und greifen Torwart Glover an. Der muss blutend vom Feld gebracht werden.