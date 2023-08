Perfekter Start: Der Doberaner FC hat den SV Warnemünde in seiner ersten Verbandsliga-Partie der Vereinsgeschichte mit 4:0 besiegt. War die erste Hälfte der Partie noch relativ ausgeglichen, hätte das Ergebnis im zweiten Durchgang sogar noch höher ausfallen können. Unterdessen haben Trainerneuling Marcel Jankowski und Pastow-Rückkehrer Heiner Bittorf mit ihren Teams keinen guten Start in die neue Saison erwischt.

Doberaner FC - SV Warnemünde 4:0 (2:0)

Max Prust (Doberan): „Wir sind mega glücklich über diesen Auftakt. Für den ganzen Verein war das ein besonderes Erlebnis. Der Sieg war verdient. In der ersten Halbzeit war es noch sehr ausgeglichen, vielleicht sogar mit mehr Anteilen für Warnemünde. Da waren wir noch zu nervös. Wir hatten dann das Glück, die Tore in den richtigen Momenten zu erzielen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und konnten uns richtig gute Chancen herausspielen. Wir haben es gut verteidigt und hätten vielleicht sogar noch das fünfte Tor machen können. Wir wissen aber auch, dass wir noch weiter hart arbeiten müssen.“

Heiko März (Warnemünde): „Das Spiel habe ich in der ersten Halbzeit nicht verstanden. Sie haben zweimal aufs Tor geschossen und zwei Treffer erzielt. Das waren noch nicht mal Chancen, aus denen sie die Tore gemacht haben. Wir sind drei-, viermal alleine aufs Tor zugelaufen und haben die Dinger nicht reingemacht. Mit der ersten Halbzeit war ich eigentlich zufrieden, nur mit dem Ergebnis nicht. Nach der Pause haben wir beide Tore wieder hergeschenkt. Am Ende hätte Doberan sogar noch höher gewinnen können. Meine Mannschaft hat sich wieder aufgegeben. Es war das gleiche Muster wie in der letzten Saison.“

Doberaner FC: Bönecke - Eulner, Medau (76. Damrau), Prange (67. Ahlgrim), Hering, Grenz (76. Düsing), Wiencke, Goesch (46. Westendorf), Baor, Hartmann (86. Sieg), Engert

SV Warnemünde: Mertins - Rinow, Benduhn, Kuchel, S. Stein, Sander, Koop, C. Stein (67. Schütz), Ahrens, Moldenhauer (61. Iunusov), Krause (76. Seliger)

Tore: 1:0 Prange (26.), 2:0 Grenz (45.+3), 3:0 Prange (54.), 4:0 Medau (66.)

FSV Kühlungsborn - FSV Bentwisch 0:3 (0:2)

Robert Franke (Kühlungsborn): „Wir haben gegen einen schwachen Gegner mit 0:3 verloren. Bentwisch hat nichts für das Spiel gemacht. Sie haben alle drei Tore durch Konter erzielt. Da sind wir anfällig. Ansonsten war es ein Spiel auf ein Tor. Eigentlich hätten wir sie schlagen müssen, aber wir waren zu ungenau im letzten Pass. In der ersten Halbzeit wurde uns nach dem 0:1 ein klarer Elfmeter verwehrt. Vielleicht wäre es dann anders gelaufen. Nach dem 0:3 war es dann bei den Temperaturen schwer anzulaufen. Es ist aus unserer Sicht eine unnötige Niederlage. Trotzdem hat Bentwisch auch nicht unverdient gewonnen.“

Anton Müller (Bentwisch): „ Den Plan auswärts aus der kompakten Defensive heraus spielen und so zu Kontermöglichkeiten zu kommen, haben wir perfekt umgesetzt. So sind alle drei Tore entstanden. In der Offensive haben wir dann die Räume genutzt. Kühlungsborn hatte extrem viele gefährliche Standardsituationen um den Sechszehner herum, bei denen wir hellwach waren. Bei einem Lattenkopfball hatten wir etwas Glück, ansonsten alles im Griff. Kühlungsborn wurde aus dem Spiel heraus nicht wirklich gefährlich und wir hätten sogar noch ein, zwei Tore mehr machen müssen.“

FSV Kühlungsborn: Heskamp - Hagedorn, Fogel, Leutert (79. Fiedler), Penzenstadler, Wilke (69. Bartsch), Franke, Hartig, Krüger (37. Synwoldt), Lübke, Plate

FSV Bentwisch: Gaedke - Berndt, John, T. Pergande (65. Schütt), Steinicke, Thedran, Lorenz (46. Stepanek), Haufe, Studier (79. Freiherr von Schade), Hurtig (65. Voß), Thiemroth

Tore: 0:1 John (2.), 0:2 Studier (30.), 0:3 Haufe (48.)

SV Pastow - Malchower SV 2:3 (0:1)

Heiner Bittorf (Pastow): „Wir haben die erste Halbzeit teilweise durch Nervosität in den Sand gesetzt. Wir haben einen riesigen Umbruch und das muss sich alles erst finden. Malchow hat seine Chancen genutzt. Der Rückstand zur Pause ging in Ordnung. Was danach passiert ist, spiegelt unser eigentliches Gesicht wider. Wir haben den Gegner 15 bis 20 Minuten überrannt. Wir sind zum Ausgleich gekommen und hatten einen Tausendprozentigen auf dem Fuß. Wenn dann das Spiel in unsere Richtung gefallen wäre, wäre es sicher anders ausgegangen. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass sie sich leider selbst geschlagen hat. Wir waren vor dem Tor nicht gut und haben die Gegentore zu einfach bekommen.“

SV Pastow: Zimmermann - Dowe, Westendorf (74. Lehner), Rudlaff, Syrbe, Siegmund, Gildemeister, Mansour (46. Fajkus), Juhrmann (55. Runge), Maerz (66. Romashkin), Lange

Tore: 0:1 Syrbe (35./Eigentor), 1:1 Siegmund (58.), 1:2 Frehse (62.), 1:3 Möller (66.), 2:3 Rudlaff (90.+2)

FC Förderkader René Schneider - Greifswalder FC II 0:3 (0:1)

Marcel Jankowski (Förderkader): „Wir müssen in Zukunft an dem Spielplan, den wir haben, länger festhalten und bei der Aktivität, gerade auch Ball fern, noch mehr zulegen. Da müssen wir noch selbstbewusster werden. Wenn wir merken, dass wir mit flachem Spiel nicht hinten rauskommen, werden lange Bälle gespielt und die Bewegung fehlt. Die Abläufe und Wege, die wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, waren auf einmal weg. Wir haben in den Testspielen eigentlich gezeigt, dass wir es anders draufhaben.“

FC Förderkader: Fleischer - Böhm, Jankowski, Grabow (77. Pahnke), Haas (46. Pagels), Klepper (46. Weder), Shafei (63. Roßol), Gerullis, Lüth, Langschwager (83. Block), Hippe

Tore: 0:1 Ihle (34.), 0:2, 0:3 Rüh (52., 57.)

1. FC Neubrandenburg - FC Mecklenburg Schwerin 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Memaj (3.), 2:0 Nawotke (7.), 2:1 Mbouhoum (15.), 3:1 Nawotke (60.)

SpVgg Torgelow-Ueckermünde - MSV Pampow 5:1 (2:0)

Tore: 1:0 Sledz (2.), 2:0, 3:0 Galoch (6., 47.), 4:0 Sledz (55.), 5:0 Jacobi (84.), 5:1 Acimovic (89.)

TSV Stralsund - Güstrower SC 0:4 (0:3)

Tore: 0:1, 0:2 Mihajlovic (23., 38.), 0:3 Appel (40.), 0:4 Thormann (72.)

SV Siedenbollentin - FC Schönberg 4:0 (3:0)

Tore: 1:0, 2:0 Dachner (8., 21.), 3:0 Möller (36.), 4:0 Dachner (56.)