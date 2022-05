ARCHIV - Ein Fußball liegt auf dem Rasen. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Guido Kirchner Fußball 22 Tore zum Ende der Abstiegsrunde bei Regionalliga Nord Von dpa | 29.05.2022, 16:48 Uhr

Nach dem letzten Spieltag der Abstiegsrunde in der Fußball-Regionalliga Nord waren die Kicker noch einmal fleißig und erzielten in fünf Partien 22 Tore. Alle Entscheidungen waren aber bereits zuvor gefallen: Das spielfreie Altona 93 muss ebenso in die Oberliga absteigen wie der Heider SV, der FC Oberneuland, der Hannoversche SC und der Lüneburger SK Hansa.