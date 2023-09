Siebentausendundzwanzig. 7020 Tage war es her, dass ein gewisser Rudolf Völler, genannt „Rudi“, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft letztmalig als Bundestrainer bei einem Länderspiel betreut hatte. Am 26. Juni 2004 war das. Tschechien hieß damals der Gegner, der die deutschen Titelhoffnungen mit einem 2:1-Sieg im letzten Gruppenspiel der EM in Portugal zunichtemachte und den DFB in eine Krise stürzte, von der sich der Verband erst zwei Jahre später erholen sollte. Völler trat im Anschluss an die Niederlage gegen Tschechien zurück und machte für die darauffolgenden anderthalb Jahrzehnte erst einmal in Vereinsfußball.

Comeback mit Wagner und Wolf im Schlepptau

19 Jahre, zwei Monate und zwanzig Tage später war er am Dienstagabend zurück. Völler, „Tante Käthe“, sollte für dieses Freundschaftsspiel gegen Frankreich bekanntlich interimistisch übernehmen und den beurlaubten Hansi Flick ersetzen. Nur zu sehen war Völler erst mal nicht. Seine Co-Trainer - ebenfalls übergangsweise eingesetzt - übernahmen das Kommando beim Aufwärmen. Sandro Wagner auf dem Platz, Hannes Wolff von der Seitenlinie.

Ein paar Meter weiter hielt sich Verbandspräsident Bernd Neuendorf auf. Er begutachtete das Aufwärmen, tratschte hier und da ein wenig und hatte stets auch das Handy griffbereit. Ob auf diesem Handy Konversationen mit einem möglichen langfristigen Flick-Nachfolger im Gange waren, ist nicht überliefert. Aber es spielte auch nur eine Nebenrolle. Immerhin stand ein Länderspiel gegen die Franzosen kurz bevor. Und Völler, der neue Leiter des Projekts „sportliche und emotionale Wiederertüchtigung der Nationalmannschaft“, trat seinen Dienst pünktlich an.

Müller nimmt früh den Druck

In der Umsetzung des erwähnten Vorhabens schienen Völler und sein Team schon früh auf gutem Wege. Keine fünf Minuten dauerte es, da traf Thomas Müller nach einer sehenswerten Kombination der deutschen Offensivabteilung zum 1:0 (4.). Klar, was nun kommen musste: „Rudi Völler, Rudi Völler“ peitschte es minutenlang durch das Dortmunder Stadion - unterbrochen nur durch dazugehörige, launige Zwischenklatscher.

Thomas Müller (rechts) traf gegen Frankreich zum 1:0. Foto: imago/Nico Herbertz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die zeitige Führung gab Völlers Mannschaft eine Sicherheit, die man im DFB-Lager lange vermisst hatte. Wohl zur Zufriedenheit des neuen Übungsleiters stand das deutsche Team sicher, verschob gegen den Ball gut und auffällig brav die Reihen und setzte nach vorn blitzschnelle Konterangriffe. Wenn es doch mal etwas zu verbessern gab, trat Völler, wie man es von einem Trainer erwartet, aus dem Schatten der Ersatzbank-Bedachung und wies seine Spieler an. Dabei gehorsam an des Cheftrainers Seite: Taktiktrainer und -fuchs Hannes Wolf.

Doch viel zu verbessern gab es nicht. Fand auch das Dortmunder Publikum, das nach 30 Minuten aus der Südost-Ecke des Westfalenstadions eine La-Ola-Welle durch selbiges schwappen ließ. Ja, wirklich, eine La-Ola-Welle. Die schaffte es gleich zweieinhalb Runden über die Ränge, bevor sie in „Deutschland, Deutschland“-Rufen brandete.

Applaus, Jauchzen und La Ola

Selbst die Tatsache, dass die Franzosen zum Ende der ersten Halbzeit stärker wurden und die Deutschen hauptsächlich mit der Verteidigung beschäftigt waren, tat der Stimmung in Dortmund keinen Abbruch. Jeder gewonnene Sprint, jede erfolgreiche Grätsche vor der Südtribüne wurde beklatscht. Deutschland konnte das französische Starensemble (in 1B-Besetzung angetreten) im Zaum halten. Man war wieder wer, so schien es. Applaus und jauchzende Pfiffe als Dank für eine zufriedenstellende erste Halbzeit.

Wolf und Völler (von rechts) mit Anweisungen für Leroy Sané und Thomas Müller (von links). Foto: imago/Revierfoto Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nach Wiederanpfiff: Das gleiche Bild. Deutschland spielte nicht schön, aber abgeklärt. Frankreich war tatsächlich unterlegen. Freilich kamen die Tüchtigen in Schwarz-Weiß auch zu ihrem Glück; etwa als der Ex-Frankfurter und Neu-Pariser Randal Kolo Muani frei stehend vor Marc-André ter Stegen wegrutschte und den Ball nicht aufs Tor bringen konnte. Doch selbst diesen kurzen Schockmoment verdauten Völlers Männer. Zeit für die nächste La Ola.

Es gibt nur einen Rudi Völler

Und dann war es so weit. 65 Minuten und 20 Sekunden waren laut Anzeigetafel gespielt, da stimmte die mittlerweile für ihre Wellen bekannte Südost-Ecke den schon totgeglaubten Schlager „Es gibt nur ein‘ Rudi Völler“ an. Vollends durchsetzen konnte sich die Hymne, die sich der Völler bei der WM 2002 als Vizeweltmeister-Trainer ercoacht hatte, zwar nicht. Sie wurde durch die (vergebene) Torchance des Leverkusener Ballartisten Florian Wirtz unterbrochen, die die Fans mit einem klassischen „Aaaah“ bedachten. Dann aber, zurück zum wirklich Wichtigen, hieß es wieder: „Rudi Völler, Rudi Völler!“

Ebendieser übrigens war dann trotz ordentlichen Auftritts seiner Mannschaft sichtlich erleichtert, als Leroy Sané in der 87. Minute auf ein komfortableres 2:0 erhöhte. Der Bundestrainer Völler und sein Assistent Wolf fielen sich am Seitenrand in die Arme. Der Sieg war gerettet. Daran konnte auch der postwendende Anschlusstreffer durch Antoine Griezmann (89., Foulelfmeter) nichts mehr ändern. Die A-Capella-Marseillaise der französischen Fans zum Abschied verstummte rasch nach Abpfiff, die deutschen Fans feierten im Dortmunder Regen.