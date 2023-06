Auch der frühe Treffer von Fabian Klos konnte den Bielefelder Abstieg nicht abwenden. Foto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Zweitliga-Relegation Wiesbaden steigt auf: Arminia Bielefeld wird in die 3. Liga durchgereicht Von dpa | 06.06.2023, 22:44 Uhr

2022 noch Bundesliga, nun in der 3. Liga. Arminia Bielefeld unterliegt in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden deutlich. Die Hessen feiern den verdienten Aufstieg in Liga zwei.