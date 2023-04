Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down 2. Liga 1. FC Magdeburg gewinnt Abstiegskampf-Duell in Braunschweig Von dpa | 22.04.2023, 22:49 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der frühere Europapokal-Sieger gewann das Samstagabendspiel bei Eintracht Braunschweig mit 2:1 (1:0) und zog in der Tabelle dadurch am Mitaufsteiger vorbei.