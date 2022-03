Nationalmannschaft : „Arroganzanfall“? Mertesacker tadelt Schlotterbeck

Das hat dem Ex-Weltmeister nicht gefallen. „Man kann von Arroganzanfall sprechen“, sagte Per Mertesacker als ZDF-Experte über Debütant Nico Schlotterbeck, der beim 2:0 (2:0) im Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Israel kurz vor Schluss einen Strafstoß verursacht hatte.

Zwischen „Selbstvertrauen und Arroganz“ gebe es „eine ganz feine Linie“, meinte Mertesacker, einst selbst Innenverteidiger der DFB-Auswahl und 2014 Weltmeister. Davon abgesehen lobte der 37-Jährige den 22 Jahre alten Schlotterbeck aber für dessen couragierte Leistung. Der Freiburger hatte in der Schlussphase im Strafraum den Ball leichtfertig an den he...

