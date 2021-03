Bundesliga : Arminia-Angreifer Cordova gegen Werder wohl einsatzbereit

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld kann im Nachholspiel gegen Werder Bremen wohl wieder mit Offensivspieler Sergio Cordova planen.

Bielefeld | Der 23 Jahre alte Venezolaner war am Sonntag beim 0:0 gegen Union Berlin wegen einer Zahnprellung in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Auch der gegen den Hauptstadt-Club angeschlagen ausgetauschte Außenverteidiger Cedric Brunner dürfte am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung stehen. „Wir gehen davon aus, dass das hinhauen sollte“, sag...

