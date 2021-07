Primera División : Argentinier de Paul wechselt von Udinese zu Atlético Madrid

Ettore Griffoni/LPS via ZUMA Wire/dpa

Der spanische Fußball-Topclub Atlético Madrid hat den argentinischen Nationalspieler Rodrigo de Paul verpflichtet.

Madrid | Man habe mit dem italienischen Verein Udinese Calcio eine Einigung über den Transfer des 27 Jahre alten Mittelfeldspielers erzielt, teilte Atlético am Montag mit. De Paul werde einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Über die Höhe der Ablösesumme wurde vorerst nichts bekannt. De Paul hatte am Samstag an der Seite von Superstar Lionel Messi die Copa ...

