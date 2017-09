Brasilien siegt : Argentinien mit neuem Trainer 0:0 gegen Uruguay in WM-Quali

vergrößern 1 von 1 Foto: Natacha Pisarenko 1 von 1

Die argentinische Nationalelf ist bei ihrem ersten Spiel unter Trainer Jorge Sampaoli in der WM-Qualifikation nicht über ein torloses Unentschieden gegen Uruguay hinausgekommen.

Brasilien konnte indessen mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen Ecuador erneut seine Überlegenheit in der südamerikanischen WM-Quali bewiesen.

Das argentinische Team um Weltstar Lionel Messi dominierte bei dem 0:0 im Centenario-Stadion in Montevideo vor allem in der zweiten Halbzeit, konnte den uruguayischen Torwart Fernando Muslera aber nur selten ernsthaft prüfen. Messi leitete wiederholt die Offensive der Gauchos ein, fand jedoch keinen Anschluss an seine neu eingesetzten Sturmpartner Paulo Dybala und Mauro Icardi.

Beim Heimspiel der Seleção gegen Ecuador waren Paulinho in der 69. Spielminute und der vom FC Barcelona umworbene Liverpool-Star Philippe Coutinho (76.) die Torschützen in der Arena do Grêmio in Porto Alegre. Es war der neunte Sieg in Folge der Brasilianer in der WM-Quali. Die Erfolgsserie begann, als Tite das Traineramt von Dunga übernahm.

Paraguay siegte überraschend 3:0 (1:0) gegen Chile in Santiago und Venezuela spielte im Heimspiel 0:0 gegen Kolumbien.

Brasilien führt die Qualifikationsrunde nach dem 15. Spieltag mit 36 Punkten und elf Zählern Vorsprung vor Kolumbien an. Der fünffache Weltmeister hat bereits das Ticket für die WM 2018 in Russland gesichert.

An dritter Stelle steht in der Tabelle weiterhin Uruguay mit 24 Punkten. Argentinien steht mit 23 Zählern auf Platz fünf in der WM-Quali, punktgleich mit Chile, das aber mit besserer Tordifferenz auf Platz vier steht. Die ersten vier der Südamerika-Gruppe qualifizieren sich direkt für die WM, der Fünfte muss in einen Play-Off-Vergleich gegen ein Team aus der Ozeanien-Gruppe.

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 06:12 Uhr