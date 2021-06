Fußball-EM : Antonio Conte: Italien gegen Belgien „auf Augenhöhe“

Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire/dpa

Der frühere italienische Fußball-Nationaltrainer Antonio Conte sieht für die aktuelle Mannschaft im EM-Viertelfinale gegen Belgien gute Chancen auf ein Weiterkommen.

Coverciano | „Gegen Belgien spielen wir auf Augenhöhe. Wir können sie in große Schwierigkeiten bringen, besiegen und weiterkommen“, schrieb der 51-Jährige in einem Gastbeitrag in der „Gazzetta dello Sport“. „Belgien ist eine individuell und kollektiv starke Mannschaft“, urteilte Conte, der mit Italien bei der EM 2016 mit 2:0 gegen Belgien gewonnen hatte. Beim 1...

