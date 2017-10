Ex-Coach : Ancelotti zu Aus beim FC Bayern: «Vertrauen hat gefehlt»

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

30.Okt.2017

«Vielleicht hat der Verein nicht mehr an meine Arbeit geglaubt und sich deshalb für einen Wechsel entschieden», sagte der 58-Jährige dem italienischen Radiosender RadioUno. Der FC Bayern München hatte sich Ende September nach nur 15 Monaten von Ancelotti getrennt.

Im Fußball sei es normal, dass bei einigen schlechten Ergebnissen der Druck steige, sagte Ancelotti. «Um die Wahrheit zu sagen, in meinem Fall stimmten die Ergebnisse trotz einiger Schwierigkeiten, vielleicht hat das Vertrauen in die Führung der Mannschaft gefehlt.»

In der Zukunft wolle er auf jeden Fall wieder als Trainer arbeiten, sich aber erst eine Auszeit gönnen, sagte der Italiener. «Für mich ist es wichtig, nach vorne zu schauen und mir Zeit zu nehmen, um den Fußball als Zuschauer zu verfolgen und eine andere Möglichkeit für die Zukunft zu finden», sagte Ancelotti. Wo genau er in Zukunft arbeiten wolle, wisse er noch nicht. «Mir gefällt der Fußball, mir gefällt es zu trainieren und so lange ich diese Leidenschaft habe, fühle ich mich auf jeder Trainerbank wohl.»

