FC Bayern München : Alaba verlässt Bundesliga als Spieler-Rekordmeister

Mit dem zehnten Titelgewinn in dieser Spielzeit übertrifft David Alaba gemeinsam mit Thomas Müller den früheren Teamkollegen Franck Ribéry.

München | Der FC Bayern München verabschiedet am Samstag gegen den FC Augsburg drei zweimalige Triple-Helden. David Alaba (28) verlässt die Fußball-Bundesliga als Rekordmeister bei den Spielern. Mit dem zehnten Titelgewinn in dieser Spielzeit übertraf er gemeinsam mit Thomas Müller den früheren Teamkollegen Franck Ribéry. Jérôme Boateng und Javi Martínez (be...

