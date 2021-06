Fußball-EM : Alaba-Foul ebnet den Weg: Niederländer im Achtelfinale

Zweites Spiel, zweiter Sieg - mit zum Teil begeisterndem Offensiv-Fußball sind die Niederlande vorzeitig ins EM-Achelfinale gestürmt.

Amsterdam | Das Oranje-Team gewann in Amsterdam mit 2:0 (1:0) gegen Österreich und spielt sich sieben Jahre nach der letzten Teilnahme an einem großen Turnier immer mehr in den Kreis der Mitfavoriten. Vor rund 16.000 Zuschauern erzielten Memphis Depay per Foulelfmeter (11. Minute) und Denzel Dumfries (67.) die Treffer für die hoch überlegene Elftal, die einen deu...

