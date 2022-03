3. Liga : Acht Coronafälle beim SV Meppen vor Heimspiel gegen Duisburg

Fußball-Drittligist SV Meppen hat vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg acht Coronafälle innerhalb seiner Mannschaft vermeldet. Die Spieler hätten sich in die häusliche Isolation begeben, die Partie am Montagabend (19.00 Uhr/MagentaSport) sei aber „Stand jetzt nicht gefährdet“, teilten die Emsländer am Sonntag mit. Die Meppener absolvierten am Vormittag eine Trainingseinheit mit allen negativ getesteten Spielern.

