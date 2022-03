Nationalmannschaft : Abwehr-Boss ohne Chef-Allüren: 50. Länderspiel für Rüdiger

Antonio Rüdiger hat sich zu einem Weltklasse-Innenverteidiger entwickelt. Beim Klassiker in den Niederlanden steht der Chelsea-Profi vor seinem 50. Länderspiel.

Ein Hüne an Statur. Die Arme ausgestreckt als klares Signal: Da geht's lang! So steht Antonio Rüdiger auf dem Platz beim Training der Nationalmannschaft. Der 29-Jährige ist ein Anführer, daran gibt es keine Zweifel. Mit dem in der deutschen Fußball-Seele seit Franz Beckenbauers Zeiten fest verankerten Begriff des Abwehrchefs tut sich der 29-Jährige vo...

