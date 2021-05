Letztes Profispiel mit Hertha : Abschied mit Tränen: Khedira freut sich auf ruhige Zeit

Sami Khedira hat seine erfolgreiche Profi-Karriere beendet. Nach einer Zeit der Ruhe und Besinnung will der ehemalige Nationalspieler in der Fußball-Branche weiter mitmischen.

Sinsheim | Kaum waren die Tränen des Abschieds bei Sami Khedira getrocknet, da kündigte der Weltmeister von 2014 schon seine Rückkehr in den Profifußball an. „Ich werde definitiv zurückkommen, denn der Fußball ist mein Leben. In welcher Rolle, wird man sehen“, sagte der 34-Jährige nach seiner emotionalen Verabschiedung beim 1:2 von Hertha BSC in Hoffenheim. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.