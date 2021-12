Primera División : Zwei Corona-Fälle bei Real Madrid: Modric und Marcelo

Die Fußball-Profis Luka Modric und Marcelo von Real Madrid sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der spanische Rekordmeister am weitere Details mit.

Madrid | Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Kroatien, diese Saison einer der besten im Team um Nationalspieler Toni Kroos, und der Brasilianer Marcelo (33) verpassen somit die beiden letzten Liga-Begegnungen der „Königlichen“ in diesem Jahr: Daheim gegen den FC Cádiz am Sonntag sowie das Duell bei Athletic Bilbao am nächsten Mittwoch. Die beiden Profis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.