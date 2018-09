Mit Video : Zlatan Ibrahimovic applaudiert: Siebenjährige schmettert US-Nationalhymne

Da war selbst Zlatan Ibrahimovic beeindruckt. Einen Auftritt wie ein Popstar legte ein siebenjähriges Mädchen hin.

von Kim Patrick von Harling

25. September 2018, 08:11 Uhr

Vor den Fußballspielen in den USA wird traditionell die US-Nationalhymne gespielt. Vor dem Duell der LA Galaxy um Zlatan Ibrahimovic mit den Seattle Sounders gab sich die gerade einmal siebenjährige Malea Emma die Ehre. Zurückhaltung? Schüchternheit? Fehlanzeige: Das Mädchen legte einen Auftritt hin, von dem so manch gestandener Popstar etwas abschauen kann.

Malea trifft jeden Ton, sowohl die tiefen als auch die hohen. Ibrahimovic muss schon während der Nationalhymne etwas schmunzeln angesichts dieses selbstbewussten Auftritts. Nach dem furiosen Finale klatscht der Schwede, der sichtlich beeindruckt ist, gebührend. Am Ende, während das gesamte Stadion applaudiert, kommt dann doch noch das schüchterne Mädchen aus ihr heraus: Sie sagt leise "thank you" und winkt verlegen.