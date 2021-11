Auslandsfußball : Xavis Aufschwung, Juves Tristesse

Jürgen Klopps FC Liverpool legt eine perfekte Woche hin. Drei Siege, 10:0 Tore. In Spanien robbt sich der FC Barcelona wieder an die Europapokal-Plätze heran. Absurde Szenen gibt es in Portugal.

Torino | Der FC Liverpool kommt immer besser in Schwung, auch beim FC Barcelona läuft es mit neuem Trainer vorerst wieder. Harte Tage dagegen erlebt Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Und in Portugal sorgt ein Corona-Eklat für Aufsehen. Der Blick auf den Auslandsfußball: England I Jürgen Klopps Tormaschine läuft wieder heiß. Mit dem 4:0 gegen...

