„Große Lust“ als Trainer : Xavi möchte zurück zu Barça - sein Club mauert aber

Ex-Club-Profi Xavi Hernández möchte Trainer des FC Barcelona werden und den spanischen Fußball-Traditionsverein aus der sportlichen Misere holen - sein derzeitiger Club Al-Sadd SC in Katar mauert aber noch.

Madrid | „Ich habe große Lust, nach Hause zurückzukehren“, sagte der frühere Mittelfeldstar und heutige Coach nach dem Spiel seines Teams gegen Al Duhail (3:3) gegenüber „Mundo Deportivo“, wie die Fachzeitung am Donnerstag berichtete. In einer Mitteilung vor dem Match hatte Al-Sadd-CEO Turki Al-Ali wissen lassen: „Die Position des Clubs war von Anfang an kl...

