Früherer Torjäger gestorben : Würdigungen für Gerd Müller: „Ein Phänomen“

Gerd Müller wird nach seinem Tod als einer der größten Fußballer von einstigen Weggefährten und internationalen Stars gewürdigt. Besonders nah geht sein Tod seinem ehemaligen Kapitän.

München | Nach dem Tod von Gerd Müller hat Franz Beckenbauer die besondere Beziehung zu dem einstigen Weltklasse-Torjäger hervorgehoben. „Er war so ein feiner Kerl und viel feinsinniger als viele dachten“, sagte der 75-Jährige der „Bild“. „Gerd und ich - wir waren wie Brüder.“ Müller war am frühen Sonntagmorgen gestorben. Er wurde 75 Jahre alt. Er litt an Al...

