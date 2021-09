Frauen-Bundesliga : Wolfsburgs Fußball-Frauen mehrere Wochen ohne Sara Doorsoun

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg müssen mehrere Wochen auf Sara Doorsoun verzichten.

Wolfsburg | Die Abwehrspielerin hat sich in der Vorbereitung auf die WM-Qualifikationsspiele bei der deutschen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, wie der Bundesligist mitteilte. Die 29-Jährige hatte das Nationalteam deshalb bereits vorzeitig verlassen. Das deutsche Team trifft am Samstag in Cottbus auf Bulgarien. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.