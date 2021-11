2. Liga : Werder ohne Veljkovic gegen Schalke

Werder Bremen muss im Zweitliga-Topspiel gegen Mitabsteiger FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr) auf Verteidiger Milos Veljkovic verzichten.

Bremen | Der serbische Fußball-Nationalspieler erlitt am Sonntag im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel in Portugal (2:1) eine Muskelverletzung. Das ergaben weitere Untersuchungen am Dienstag in Bremen, wie der Club mitteilte. Veljkovic hatte mit Serbien überraschend die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar geschafft. Im Spiel gegen Schalke ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.