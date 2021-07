2. Liga : Werder-Trainer Anfang: Neuaufbau wird noch länger dauern

Der Aufbau einer neuen Mannschaft bei Werder Bremen wird nach Überzeugung des neuen Trainers Markus Anfang in diesem Sommer noch längst nicht beendet sein.

Bremen | Das werde „sicherlich länger als nur eine Transferperiode dauern“, sagte der 47-Jährige in einem „Deichstube“-Interview. „Zu glauben, ein Kader lässt sich schneller ganz grundsätzlich umstrukturieren, wäre vermessen.“ Der Bundesliga-Absteiger startet an diesem Samstag mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 in die neue Zweitliga-Saison. Weil bis zum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.