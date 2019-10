Ältester Bundesliga-Spieler wird 41 : Werder-Legende Claudio Pizarro feiert Geburtstag

Der Peruaner hat dutzende Rekorde inne. Am Donnerstag feiert er Geburtstag – am Saisonende verlässt er die Bundesliga.

von Alexander Barklage

03. Oktober 2019, 08:09 Uhr

Bremen | Claudio Pizarro feiert am 3. Oktober seinen 41. Geburtstag. Der Werder-Profi ist weiterhin der älteste aktive Bundesliga-Spieler. Der Peruaner hält dutzende Rekorde und hat mit Werder Bremen und vor allem dem FC Bayern allerlei Titel eingeheimst. Am Ende der Saison soll jedoch Schluss für den Werder-Stürmer.

Dass Pizarro immer noch mithalten kann, zeigen seine sechs Einsätze in dieser Saison. Von Beginn spielt er aber eher selten, als Back-Up-Stürmer ist er für seinen Trainer Florian Kohfeldt aber immer noch wertvoll.

Erstmals in der Bundesliga betrat Pizarro am 28. August 1999 das Spielfeld im Berliner Olympiastadion. Es war der Beginn einer sehr erfolgreichen Bundesliga-Karriere. Insgesamt viermal spielte er für die Bremer, die in einst aus Lima geholt hatten. Die meisten seiner 13 Titel holte er in seiner Zeit beim Rekordmeister Bayern München. 2013 gewann er mit den Bayern den Champions-League-Titel. Nur eine Saison spielte er nicht in der Bundesliga und heuerte beim Premier-League-Club Chelsea London an.

Vor dem Start seiner 20. Bundesliga-Saison kündigte der 40-jährige Peruaner im Trainingslager seinen Abschied an: "Das ist das letzte Jahr, ganz sicher. Ich habe mit allen Leuten gesprochen. Ich fühle mich ganz gut, aber das ist genug jetzt. In meiner letzten Saison mit Werder will ich Europa erreichen. Dann wäre ich ganz glücklich." Gleich im ersten Pflichtspiel bewies aber, dass seine letzten Tore noch nicht geschossen sind: Beim 6:1-Erfolg gegen Atlas Delmenhorst traf er nach Einwechslung doppelt.





Bundesliga-Rekorde von Claudia Pizarro Der Peruaner in Zahlen 0 - Obwohl Claudio Pizarro in der Bundesliga sagenhafte 195 Tore erzielt hat, ist er nie Torschützenkönig geworden. Seine erfolgreichste Saison datiert aus dem Spieljahr 2000/2001, als er 19 Treffer für den SV Werder Bremen erzielte. 6 - Sechs Mal wurde Pizarro Deutscher Meister, sechs Mal DFB-Pokalsieger. 2012/13 gewann er außerdem mit Bayern die Champions League. 21 - Pizarro traf von 1999 bis 2019 in 21 Kalenderjahren in Folge und stellte damit einen neuen Bundesliga-Rekord auf (er überholte Klaus Fischer, der von 1968 bis 1987 zwanzig Kalenderjahre in Folge traf). 40 Pizarro ist mit 40 Jahren der älteste aktuelle Bundesliga-Spieler, in der gesamten Historie ist er überhaupt erst der achte Spieler, der in diesem Alter in der Bundesliga auf dem Platz stand. Mit seinem späten Ausgleichstreffer gegen Hertha BSC am 22. Spieltag 2018/19 schoss sich der Peruaner mit 40 Jahren und 136 Tagen zum ältesten Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Er überholte den Bremer Mirko Votava, der bei seinem letzten Treffer 40 Jahre und 121 Tage alt war. Und schließlich ist er der erste 40-Jährige der Bundesliga-Geschichte, dem mehr als ein Saisontor gelang (aktuell 3) und nach Votava überhaupt erst der zweite Ü40-Torschütze in der Historie. 107 - Der Peruaner ist mit 107 Tore Werders Top-Torschütze der Vereinsgeschichte. Quelle: bundesliga.de