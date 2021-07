2. Liga : Werder-Coach: Wiederaufstieg nicht über Wiederaufbau stellen

Werder Bremens neuer Trainer Markus Anfang hat vor dem Saisonauftakt in der 2.

Bremen | Fußball-Bundesliga versucht, die Erwartungen etwas zu dämpfen. Natürlich wolle man so erfolgreich wie möglich spielen. „Doch wir dürfen hier den Wiederaufstieg einfach nicht über den Wiederaufbau stellen“, sagte Anfang in einem Interview des „Kicker“. „Damit würde man auf Sicht nicht stabil genug fahren. Die aufgezeigte Zeitachse in Bremen war auch...

