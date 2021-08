Bundesliga : Weitere Corona-Fälle bei Mainz - 14 Personen in Quarantäne

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat drei neue Corona-Fälle vermeldet und muss insgesamt 14 Personen in Quarantäne schicken.

Mainz | Nach dem Positivfall von Stürmer Karim Onisiwo sind am Montag und Dienstag zwei weitere Mainzer Profis positiv getestet worden, am Mittwoch auch ein Mitglied des Trainerteams. Darüber informierte der Verein am Mittwoch. Das Gesundheitsamt ordnete außer für die vier Infizierten für acht weitere Profis und zwei Co-Trainer eine sofortige häusliche Iso...

