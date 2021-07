Medienberichte : Wechsel von Varane zu Manchester United perfekt

Der Wechsel des französischen Fußball-Weltmeisters Raphael Varane von Real Madrid zu Manchester United ist nach Medienberichten perfekt.

Berlin | Demnach hätten sich beide Clubs am Montag über einen Transfer des Verteidigers geeinigt. Die Ablöse für den 28-Jährigen soll bei 50 Millionen Euro plus Boni-Zahlungen liegen, wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete. Die Königlichen, bei denen Varane seit 2011 in der spanischen Primera División spielt und noch einen Vertrag bis zum kommenden Somme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.