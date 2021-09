Fußball-Weltmeisterschaft : WM-Plan sorgt für Empörung - DFB will nachziehen

Der WM-Vorschlag der FIFA sorgt weiterhin für Empörung. Im Vergleich zur harschen Kritik aus der Bundesliga verhält sich der Deutsche Fußball-Bund bislang zurückhaltend. Das soll sich bald ändern.

Frankfurt am Main | Die Empörung aus der Bundesliga über den heiklen WM-Vorschlag hält an - der Deutsche Fußball-Bund braucht zumindest bis zu einer offiziellen Erwiderung noch ein paar Tage. „Für mich ist klar, dass der deutsche Fußball sich an der Seite der UEFA und des UEFA-Präsidenten deutlich dagegen aussprechen wird, formal muss es aber noch am Freitag beschloss...

