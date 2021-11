Rheinisches Derby : Von Geisterkulisse bis volles Haus: Corona spaltet die Liga

Im deutschen Profi-Fußball wird wegen der unterschiedlichen Corona-Verordnungen in den Ländern derzeit nicht mit gleichen Waffen gekämpft. Das führt teilweise zu Frust

Frankfurt am Main | Ausverkauftes Haus beim rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach, leere Ränge in Leipzig - und dazu die ersten Rufe aus der Politik nach einer Aussetzung des Bundesliga-Spielbetriebes. Die sich zuspitzende Corona-Krise in Deutschland erfasst auch den Profi-Fußball wieder mit voller Wucht und sorgt zunehmend für ungleic...

